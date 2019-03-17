دولي

(كابينت) الإسرائيلي يعقد اجتماعاً اليوم لبحث التطورات بغزة

(كابينت) الإسرائيلي يعقد اجتماعاً اليوم لبحث التطورات بغزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت) اليوم الأحد، اجتماعاً له، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن الاجتماع سيناقش تطورات الأوضاع، بعد إطلاق صاروخين من القطاع، يوم الخميس الماضي، وسقطا في مدينة تل أبيب. 

يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه الوفد الأمني المصري، مباحثاته وجولاته المكوكية، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة بالقطاع، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مصادر مُطلعة لـ "دنيا الوطن"، أنه يتوقع وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، اليوم الأحد عبر معبر بيت حانون/ إيرز، حاملًا معه ردود إسرائيل على مطالب الفصائل في قطاع غزة، بشأن ورقة التفاهمات المصرية. 

ومن المتوقع، أن يأتي الوفد حاملاً إجابات واضحة حول أربعة ملفات ما زالت عالقة، بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، عبر الوسيط المصري لتطبيق تفاهمات التهدئة.

وقد حضر الوفد المصري إلى قطاع غزة، الخميس الماضي، وكان من المفترض، أن يُجري عدداً من اللقاءات مع الفصائل، ولكن نتيجة لتدهور الأوضاع الميدانية، غادر القطاع بشكل فوري.

وكان مصدر مُطلع قد كشف لـ "دنيا الوطن"، منذ أيام، أن 70% من تلك التفاهمات تم التوافق عليها بين حركة حماس وقادة الفصائل بقطاع غزة والجانب الإسرائيلي، واستطاع الوسيط المصري، الحصول على موافقة الطرفين بشأنها، بينما بقيت أربعة ملفات عالقة.

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