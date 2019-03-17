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شؤون فلسطينية

ادعيس: قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض قطعاً

ادعيس: قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض قطعاً
رام الله - دنيا الوطن
أعلن يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن قرار محكمة الاحتلال، صباح اليوم، بإغلاق مبنى باب الرحمة، هو قرار غير شرعي وغير قانوني، ومتواطئ مع رغبة شرطة الاحتلال، التي تعمل جاهدة على إغلاق مصلى باب الرحمة منذ أن تم فتحه قبل أسابيع على أيدي المصلين المسلمين من أبناء القدس، ورجالات الوقف الإسلامي.

وأكد ادعيس بأن السيادة على المسجد الأقصى بكونه وقفاً إسلامياً بكافة مساحته التي تزيد عن 144 دونماً بما تحتويه من مساجد وساحات وأبواب ومباني، هي للمسلمين فقط، ولا يحق لأي جهة كانت أن تعطي قرارات تخالف هذا الأمر، خاصة إن كانت غير جهة اختصاص كمحكمة الاحتلال.

وقال ادعيس بأن قرار المحكمة هذا، سيؤدي إلى موجة جديدة من الاقتحامات لسوائب المستوطنين لتنفيذ مآربهم بتحويل المصلى لكنيس يهودي، تؤدى فيه الصلوات التلمودية العنصرية، في مخطط أصبح واضحاً بتقسيم الأقصى مكانياً، الأمر الذي سيعمل على مزيد من الانتهاكات تجاه المصلين المسلمين.

وطالب ادعيس الدول العربية والإسلامية بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى بما يمثله من رمزية دينية وتاريخية عالية للأمة الإسلامية كافة، وليس للفلسطينيين منهم فقط، كما طالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد لتعديات الاحتلال الإسرائيلي بمؤسساته المختلفة؛ العسكرية والأمنية والقانونية والسياسية، حتى لا تنجر المنطقة بأسرها لحرب دينية، ستتحمل تبعاتها جميع شعوب المنطقة.

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