عاجل

  • الجهاد الإسلامي: عملية (آريئيل) لتوجيه البوصلة وتصحيح المسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: الجيش الإسرائيلي استدعى قوات خاصة للاشتباك مع منفذي العملية

  • في أعقاب عملية اطلاق النار عند مستوطنة أرائيل: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته بالضفة الغربية

  • قناة كان العبرية: الإعلان عن مقتل أحد المصابين بعملية إطلاق النار

  • إذاعة جيش الاحتلال: اشتباكات مع منفذ العملية في قرية بورقين بسلفيت

  • وكالات محلية: أنباء عن ارتفاع حصيلة عملية نابلس الى 3 قتلى اسرائيليين

مباشر | مقتل إسرائيليين وجرح آخرين بعملية مزدوجة جنوب نابلس

عربي

​تفريغ التسجيلات يكشف لغز سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

​تفريغ التسجيلات يكشف لغز سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية، عن أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة فور إقلاعها من المدرج قبل أن يبلغ الطيار عن مشكلات ويطلب الإذن للارتفاع بشكل أسرع.

وقتل في الحادث جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 157 شخصا.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز" -نظرًا لأن التسجيل لا يزال قيد التحقيق-، إن صوتا من قمرة قيادة الطائرة بوينج 737 ماكس 8 طلب الارتفاع إلى 14 ألف قدم فوق مستوى البحر (6400 قدم فوق المطار) قبل أن يطلب العودة سريعا.

واختفت الطائرة من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800.

وأوضح المصدر "قال (الطيار) إنه يواجه مشكلة في التحكم بالطائرة. ولذلك طلب الارتفاع"، مضيفا أنه لم ترد تفاصيل بشأن المشكلة بعينها وأن الصوت بدا عليه الذعر.

وقال خبراء إن الطيارين يطلبون في العادة الارتفاع عندما يواجهون مشكلات قرب الأرض وذلك من أجل الحصول على هامش للمناورة وتفادي المناطق المرتفعة. وتحيط بأديس أبابا تلال، وتقع جبال إنتوتو شمال العاصمة مباشرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الكابتن ياريد جيتاشيو هو من كان يتحدث في التسجيل لكن مصدر رويترز أوضح أنه لا يعرف صوته ولا صوت زميله أحمد نور محمد نور لكنه أوضح أنه نفس الصوت طوال التسجيل.

وحذت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية حذو بلدان أخرى يوم الأربعاء في وقف تسيير رحلات بالطائرة بوينج 737 ماكس بعدما أظهرت بيانات بالأقمار الصناعية وأدلة من مسرح التحطم أوجه تشابه و“احتمال وجود سبب مشترك“ مع طائرة شركة ليون إير الإندونيسية التي تحطمت في أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وبدأ محققون يوم السبت في فحص مسجل أصوات قمرة القيادة. وستقوم السلطات الإثيوبية، وفرق من بوينج، وهيئات سلامة الطيران الأمريكية والأوروبية بتقييم تلك المعلومات ومعها محتويات مسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب التحطم.

سرعة كبيرة وفشل في الارتفاع

وقال المصدر إن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 التزمت بالإجراءات القياسية المتبعة باتصال أول بعد المغادرة. وبدا كل شيء طبيعيا.

وأضاف المصدر أنه بعد دقيقة أو اثنتين، طلب الصوت المسموع بتسجيلات المراقبة الجوية البقاء على نفس المسار والارتفاع إلى 14 ألف قدم.

وقال إن سرعة الطائرة فور مغادرة المدرج كانت كبيرة على غير العادة ووصلت إلى 400 عقدة تقريبا (740 كيلومترا في الساعة) بدلا من 200 إلى 250 عقدة في المعتاد بعد الإقلاع بدقائق.

وأوضح المصدر "هذه سرعة كبيرة للغاية".

وبعد نحو دقيقتين، كان موظف المراقبة الجوية متصلا بطائرة أخرى عندما قاطعه الصوت الوارد من الطائرة الإثيوبية قائلا ”عاجل عاجل“ في دلالة على ضرورة توقف الاتصال الآخر. وقال المصدر إن صوت الطيار بدا عليه الذعر الشديد.

وأضاف ”طلب الإذن للعودة. وقد منحته المراقبة الجوية الإذن للعودة بالانعطاف يمينا لأن المدينة كانت إلى اليسار. ربما مرت دقيقة قبل أن تختفي (الطائرة) من على شاشة الرادار“.

وفور الشروع في العودة، اختفت الطائرة من على شاشات الرادار على ارتفاع 10800 قدم فوق سطح البحر، وهو أعلى مستوى بلغته الطائرة خلال الرحلة التي استغرقت ست دقائق فقط.

ويقع مدرج مطار أديس أبابا على ارتفاع كبير يبلغ نحو 7600 قدم وهو ما يشير إلى أن الطائرة المنكوبة لم ترتفع سوى ثلاثة آلاف قدم فقط فوق مستوى المطار.

ويملك موقع متابعة الرحلات الجوية فلايت رادر 24 بيانات تغطي النصف الأول من الرحلة لكنها عجزت عن التسجيل والطائرة على ارتفاع 8600 قدم.

ولم يكشف علنا حتى الآن عن بيانات أخرى بالأقمار الصناعية لمسار الطائرة. وفي حادث طائرة ليون إير، يفحص المحققون طريقة عمل نظام جديد مقاوم للانهيار في طائرات 737 ماكس الذي تسبب في ارتفاع وانخفاض الطائرة في الوقت الذي حاول فيه طياروها عبثا التحكم فيها خلال تدخل الطيار الآلي.

وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تنتهي بوينج من إعداد علاج برمجي لذلك النظام خلال أسبوع إلى 10 أيام.

أخبار ذات صلة

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على &#34;مذبحة نيوزيلندا&#34;

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على "مذبحة نيوزيلندا"

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا الفلسطيني عطا عليان

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا الفلسطيني عطا عليان

الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟

شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

&#34;مصر والأردن وفلسطين&#34;.. حصيلة جديدة للضحايا العرب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

"مصر والأردن وفلسطين".. حصيلة جديدة للضحايا العرب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة &#34;نيوزيلندا&#34;

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

وزير الصحة: شارفنا على الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي

وزير الصحة: شارفنا على الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي

ادعيس: قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض قطعاً

ادعيس: قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض قطعاً

مستوطنون يقتحمون مستوطنة (ترسلة) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون مستوطنة (ترسلة) المخلاة جنوب جنين

&#34;الإعلام&#34;: استهداف الصحفيين والحقوقيين والمواطنين يكشف الوجه الحقيقي لـ&#34;حماس&#34;

"الإعلام": استهداف الصحفيين والحقوقيين والمواطنين يكشف الوجه الحقيقي لـ"حماس"

محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

القدوة: المعركة الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني معركة حياة أو موت

القدوة: المعركة الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني معركة حياة أو موت

السعودية تَمنع المتحرشين بالأطفال من العمل بالتعليم

السعودية تَمنع المتحرشين بالأطفال من العمل بالتعليم

شاهد مغادرة الفوج الثالث من معتمري غزة عبر معبر رفح للديار الحجازية

شاهد مغادرة الفوج الثالث من معتمري غزة عبر معبر رفح للديار الحجازية

منوعات

أحمد حلمي يحضن متسابق مغربي بعد جوابه عن سبب ارتدائه تيشرت غريب

أحمد حلمي يحضن متسابق مغربي بعد جوابه عن سبب ارتدائه تيشرت غريب

زوج جويل ماردينيان يحدث ضجة بوسامته

زوج جويل ماردينيان يحدث ضجة بوسامته

ريكي مارتن يهاجم الإعلام الغربي بسبب حادث مسجدي نيوزيلاندا

ريكي مارتن يهاجم الإعلام الغربي بسبب حادث مسجدي نيوزيلاندا

محمد حماقي يحيي أول حفل غنائي على كرسي متحرك عقب العملية الجراحية

محمد حماقي يحيي أول حفل غنائي على كرسي متحرك عقب العملية الجراحية

بعد أن طلبت الدعاء لها لأنها &#34;تموت&#34;.. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

بعد أن طلبت الدعاء لها لأنها "تموت".. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجسدها الممشوق بحركة صعبة في &#34;الجيم&#34;

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجسدها الممشوق بحركة صعبة في "الجيم"

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من &#34;حماس&#34;.. وتل أبيب ترد

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من "حماس".. وتل أبيب ترد

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

عربي

​تفريغ التسجيلات يكشف لغز سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

​تفريغ التسجيلات يكشف لغز سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على &#34;مذبحة نيوزيلندا&#34;

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على "مذبحة نيوزيلندا"

الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟

شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟