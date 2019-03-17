شاهد: مقتل جنديين إسرائيليين بعملية مزدوجة جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين، في عملية إطلاق نار قرب مدينة سلفيت جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وأوضحت تلك الوسائل، أن الجنديين لقيا مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران جراء إطلاق النار على مفترق مستوطنة (أريئيل) قرب سلفيت جنوب مدينة نابلس.





من ناحيته، قال جيش الاحتلال، إنه جرى إطلاق نار وطعن قرب مستوطنة (أريئيل) في منطقتين، وهناك عدة إصابات ميؤوس منها، والمنفذ انسحب من المكان.





وأوضح الجيش، أن القوات الإسرائيلية تقوم في هذه الأثناء بعمليات تمشيط بحثاً عن منفذ العملية.

من ناحيتها، قالت مستشفى بنيلسون، إن هناك إصابتين وصلتا إلى المستشفى إحدى الإصابات في الرأس وحالته ميؤوس منها، والأخرى في الصدر والبطن.