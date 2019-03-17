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عربي

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على "مذبحة نيوزيلندا"

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على "مذبحة نيوزيلندا"
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
في أول تعليق للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على الحادث الإرهابي في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، الذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات بجروح، دان الهجوم الذي شنه متطرف أسترالي.

وقال السيسي، في مستهل كلمته أمام منتدى الشباب العربي الأفريقي الذي يعقد في مدينة أسوانجنوبي البلاد: "أقدم التحية إليكم وكل العالم في وطنكم مصر، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد ما يحدث في العالم من صراعات ومنازعات، أصبحت معه صرخات الثكالى جزءا من حياتنا اليومية، وقد كان لوطننا العربي النصيب الأكبر من تلك المأساة بلا منازع".

وطالب الرئيس المصري الحضور في الملتقى بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع الجمعة في نيوزيلندا، قائلا: "إننا جميعا نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابي جبان ضد الإنسانية".

وأكد السيسي رفضه القاطع لكل الحوادث الإرهابيةحول العالم، والتي تهدف لهدم الدول والأمم والشعوب.

وعن منتدي الشباب العربي الأفريقي، أوضح خلال كلمته: "أننا نجحنا في إيجاد مساحة مشتركة وتحقيق تواصل فيما بيننا كدول أفريقية، وقد نجحت مؤتمرات الشباب في إنشاء منصة حوار بين شباب العالم وأصبحت نموذجا يحتذى به".

وأضاف: "نحن اليوم في نسخة جديدة من مؤتمر الشباب لتبادل الحوار والثقافات بين الشباب المتطلع إلى السلام والمحبة".

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