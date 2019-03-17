عاجل

  • حماس: ضفة العياش تؤكد في كل مرة أنها مخزون استراتيجي للمقاومة

  • حماس: كل عمليات القمع والتنكيل ومحاولة تشويه المقاومة وشيطنتها لن تفلح

  • حماس: العملية الشجاعة والجريئة تؤكد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة هو الخيار الأقوى والأنجح

مباشر | آخر التطورات.. مقتل إسرائيليين بعملية مزدوجة جنوب نابلس

دولي

رئيس أمريكي سابق: الانتخابات الرئاسة المقبلة الأهم خلال مئة عام

رئيس أمريكي سابق: الانتخابات الرئاسة المقبلة الأهم خلال مئة عام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن: إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ستكون الأكثر أهمية خلال المئة عام الأخيرة.

وأضاف بايدن، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "انتخابات 2020 ستكون الأكثر أهمية بين تلك التي جرت في بلادنا منذ أكثر من 100 عام، وهذه ليست مزحة".

ويعتبر بايدن أحد أكثر المرشحين الديمقراطيين شعبية بين الذين قد يشاركوا في انتخابات 2020، ومع ذلك، لم يعلن عن رغبته في الانضمام إلى الحملة الانتخابية، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال.

وقال: "كثيراً ما ينتقدني اليساريون الجدد (الديمقراطيون التقدميون) لكن لديّ أفضل سجل إنجازات بين كل من قد يترشح".

ويعتبر بايدن الذي بلغ 76 عاماً في تشرين الثاني/ نوفمبر، أحد أكثر السياسيين الديمقراطيين احتراماً في الولايات المتحدة.

وعمل في مجلس الشيوخ الأمريكي بين عامي 1973 و2009 وفي عامي 1988 و2008، حاول الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، لكنه في كل مرة سحب ترشحه في المراحل الأولى من الحملة الانتخابية.

وفي الفترة من 2009 إلى 2017 شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تنشر قاذفات نووية في أوروبا

الولايات المتحدة تنشر قاذفات نووية في أوروبا

بسبب التهديدات: البرازيل تفحص موضوع فتح سفارة في القدس

بسبب التهديدات: البرازيل تفحص موضوع فتح سفارة في القدس

مكاد إبراهيم.. أصغر ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

مكاد إبراهيم.. أصغر ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

وسائل إعلام أمريكية وبريطانية ترفض نشر إسم الإرهابي الأسترالي وصورته.. لماذا؟

وسائل إعلام أمريكية وبريطانية ترفض نشر إسم الإرهابي الأسترالي وصورته.. لماذا؟

باريس تشتعل.. حرق سيارات ومتاجر في احتجاجات السترات الصفراء

باريس تشتعل.. حرق سيارات ومتاجر في احتجاجات السترات الصفراء

منظومة &#34;إس-400&#34; تبدأ المناوبة القتالية في كالينينغراد

منظومة "إس-400" تبدأ المناوبة القتالية في كالينينغراد

&#34;مرحباً أخي&#34; تتحول لهاشتاج عالمي.. آخر جملة قالها أحد ضحايا هجوم مسجد نيوزيلندا

"مرحباً أخي" تتحول لهاشتاج عالمي.. آخر جملة قالها أحد ضحايا هجوم مسجد نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتضامن مع ذوي ضحايا المسجدين بالحجاب

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتضامن مع ذوي ضحايا المسجدين بالحجاب

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

حرب الداعية الإسلامي الكيالي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع 145 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 145 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الحساينة: تحويل ما يزيد عن مليوني دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة

الحساينة: تحويل ما يزيد عن مليوني دولار لمشاريع البنية التحتية بغزة

الحمد الله يتسلم تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات للعام 2018

الحمد الله يتسلم تقرير إنجازات صندوق إقراض البلديات للعام 2018

وزير الصحة: شارفنا على الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي

وزير الصحة: شارفنا على الانتهاء من بناء وتشطيب مستشفى دورا الحكومي

ادعيس: قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض قطعاً

ادعيس: قرار محكمة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة غير قانوني ومرفوض قطعاً

مستوطنون يقتحمون مستوطنة (ترسلة) المخلاة جنوب جنين

مستوطنون يقتحمون مستوطنة (ترسلة) المخلاة جنوب جنين

&#34;الإعلام&#34;: استهداف الصحفيين والحقوقيين والمواطنين يكشف الوجه الحقيقي لـ&#34;حماس&#34;

"الإعلام": استهداف الصحفيين والحقوقيين والمواطنين يكشف الوجه الحقيقي لـ"حماس"

منوعات

أحمد حلمي يحضن متسابق مغربي بعد جوابه عن سبب ارتدائه تيشرت غريب

أحمد حلمي يحضن متسابق مغربي بعد جوابه عن سبب ارتدائه تيشرت غريب

زوج جويل ماردينيان يحدث ضجة بوسامته

زوج جويل ماردينيان يحدث ضجة بوسامته

ريكي مارتن يهاجم الإعلام الغربي بسبب حادث مسجدي نيوزيلاندا

ريكي مارتن يهاجم الإعلام الغربي بسبب حادث مسجدي نيوزيلاندا

محمد حماقي يحيي أول حفل غنائي على كرسي متحرك عقب العملية الجراحية

محمد حماقي يحيي أول حفل غنائي على كرسي متحرك عقب العملية الجراحية

بعد أن طلبت الدعاء لها لأنها &#34;تموت&#34;.. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

بعد أن طلبت الدعاء لها لأنها "تموت".. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجسدها الممشوق بحركة صعبة في &#34;الجيم&#34;

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وجسدها الممشوق بحركة صعبة في "الجيم"

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من &#34;حماس&#34;.. وتل أبيب ترد

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من "حماس".. وتل أبيب ترد

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

عربي

​تفريغ التسجيلات يكشف لغز سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

​تفريغ التسجيلات يكشف لغز سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على &#34;مذبحة نيوزيلندا&#34;

ذكر بما حدث للعرب.. أول تعليق للسيسي على "مذبحة نيوزيلندا"

الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟

شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟