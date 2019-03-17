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دولي

الولايات المتحدة تنشر قاذفات نووية في أوروبا

الولايات المتحدة تنشر قاذفات نووية في أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
وصلت قاذفتان استراتيجيتان نوويتان من طراز " B-52H Stratofortress" إلى القاعدة الجوية فيرفورد في بريطانيا.

وأقلعت الطائرات DRYER91 و DRYER92من قاعدة باركسديل في لويزيانا وهبطت في الصباح في مطار بريطاني، وفقا لبيانات موقع MilRadar، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك).

بالإضافة إلى ذلك، تم نقل ثلاثة قاذفات أمريكية B-52 أخرى STRAY81 و STRAY82 و STRAY83 وواحدة B-52H، CLIP91 إلى المملكة المتحدة في اليومين الماضيين. وبالتالي، وفقًا لمعلومات المصدر، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية خمس قاذفات نووية إلى فيرفورد.

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