محكمة الاحتلال تُصدر قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى





وذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، أن محكمة الصلح في القدس، قبلت اليوم، طلب إصدار أمر مؤقت بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى.





وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، كما سمحت المحكمة للأوقاف بالرد على الطلب، لكن الأوقاف أوضحت أنها لا تعترف بالسلطات الإسرائيلية، وبالتالي لم يتم الرد عليها.





وقد أمر القاضي الإسرائيلي، دوريت فاينشتين، الوقف بالرد خلال 60 يومًا على طلب الدولة، بإصدار أمر إغلاق دائم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال، أصدرت قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.