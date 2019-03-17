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الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا الفلسطيني عطا عليان

الفيفا ينعى حارس منتخب نيوزيلندا الفلسطيني عطا عليان
رام الله - دنيا الوطن
نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر تغريدة على تويتر، حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات عطا عليان، الذي قتل في الهجوم الإرهابي الذي شنه متطرف يميني على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة في منطقة "كرايست تشيرش".

وأسفر الهجوم الذي شنه الأسترالي برينتون تارنت عن مقتل 50 شخصا، حسبما أعلن قال قائد الشرطة في نيوزيلندا مايك بوش اليوم الأحد.

وقال "الفيفا"، في تغريدته: " ببالغ الأسى علمنا أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات (عطا عليان) قد قضى خلال هجمات كرايست تشيرش الأليمة. كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات."

وينحدر عليان من أصول فلسطينية، وهو أحد 6 أشخاص فلسطينيين قضوا جراء الهجوم الإرهابي بالإضافة إلى 6 جرحى، وفقا لما أعلنت الخارجية الفلسطينية نقلا عن تقارير غير رسمية.

وينضم هؤلاء الضحايا الفلسطينيون إلى آخرين من جنسيات أردنية ومصرية وسورية وسعودية وعراقية، بالإضافة إلى مهاجرين من دول شرق آسيا.

ومثل تارنت، الذي فتح النار على المصلين في مسجدي النور ولينوود أثناء صلادة الجمعة، أمام المحكمة يوم السبت ووجهت له تهمة القتل.

ولم يتقدّم سفاح "نيوزيلندا"، بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتى مثوله مجدداً أمام المحكمة في 5 أبريل.

وتعهّدت رئيسة الوزراء النيوزيلنديّة السبت تشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الاعتداء الدامي الذي هز العالم بأسره.



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