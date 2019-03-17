الحوثيون يتهمون أربع دول بالسعي لاستئناف المعارك في الحديدة

رام الله - دنيا الوطناتهم القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، بالسعي لاستئناف المعارك في محافظة الحديدة غرب اليمن، بمبررات وصفها بالواهية.وقال الحوثي، في تغريدة على موقع (تويتر): "‏التهديدات الصادرة من الخارجية الأمريكية والخارجية البريطانية، بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة لدينا، بأن هاتين الدولتين، بالإضافة للسعودية والإمارات، يعملون بجد لتكرار معركة الحديدة من خلال خلق مبررات واهية، تختلف مع الواقع ومع اتفاق استكهولم".وأضاف: "هذا بلاغ للشعب اليمني وقاه الله عثرة وتبابا".