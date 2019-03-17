شاهد: لماذا بكى الملك سلمان في الحفل الكبير؟

رام الله - دنيا الوطنرصد مقطع فيديو لحظات مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال آداء رقصة "العرضة السعودية"، أمس الجمعة 16 آذار/ مارس.وكان الملك سلمان يشهد حفل السباق السنوي الكبير على كأس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.وظهر الملك، في الفيديو، متأثراً، كما يقول سفير السعودية في الإمارات تركي الدخيل.وكتب الدخيل على "تويتر": "الملك سلمان بن عبد العزيز تدمع عينه وهو يتذكر رحلة توحيد هذه البلاد على يد والده، وما بذله أبناؤه من بعده للمحافظة على أمن هذا الوطن ونمائه ورخائه".وأضاف: "دمعتك غالية سيدي، لي بكت نجد العذية تهل دموعنا".