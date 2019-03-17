بسبب التهديدات: البرازيل تفحص موضوع فتح سفارة في القدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت (يسرائيل هيوم) أنه يجري في ديوان الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، بحث إمكانية فتح فرع دبلوماسي لسفارة بلاده في القدس، بدلاً من نقل السفارة من تل أبيب، وفقا للاقتراح، وعلى غرار مكتب التجارة الهنغارية الذي تم فتحه هذا الأسبوع في القدس، فإن البعثة البرازيلية في القدس، ستتعامل أيضا مع المسائل الاقتصادية، وستكون ممثلة رسمية للحكومة.وتم طرح الاقتراح بعد تعرض الرئيس إلى ضغوط شديدة من جانب مستشاريه، الذين يطالبونه بعدم الوفاء بوعده الانتخابي بنقل السفارة. فهؤلاء الذين ينتمون عادة إلى المؤسسة البرازيلية القديمة وقدامى رجال الجيش في الحكومة، يدعون أنه إذا اتبعت البرازيل المسار الأمريكي، فستتعرض لهجمات إرهابية في أراضيها، في حين يدعي أنصار نقل السفارة، برئاسة ابن الرئيس، إدواردو، أن المقصود عملية تخويف واهية، وأنه منذ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يحدث ضدها أي هجوم إرهابي.ومن المخاوف الأخرى التي أثارها معارضو هذه الخطوة، الضرر الذي سيلحق بالصادرات البرازيلية إلى البلدان العربية، ولكن حتى في هذه المسألة، يقول من يدعمون تنفيذ الوعد، إن الكلمة الأخيرة لم يتم النطق بها بعد.ومن المتوقع، أن يزور الرئيس البرازيلي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والاجتماع مع الرئيس ترامب، وترغب الولايات المتحدة بأن تعترف دول أخرى بالقدس، ولذلك من المتوقع، أن يناقش ترامب ذلك مع نظيره البرازيلي.كما أنه من المتوقع، أن يجتمع بولسونارو، مع القادة المسيحيين الإنجيليين، الذين يتوقع أن يطالبوه بتنفيذ وعده.