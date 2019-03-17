ألمانيا تطرد "رسمية عودة" وتمنع مؤتمرًا مناصرًا للفلسطينيين في برلين

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن ألمانيا قررت، أمس السبت، إلغاء تصريح الدخول الذي منحته لرسمية عودة، التي أدانتها إسرائيل بالتورط في هجوم في القدس في عام 1969 أسفر عن مقتل إسرائيليين، ومن ثم أطلقت سراحها في صفقة لتبادل الأسرى في 1979.وتم اتخاذ القرار، بعد أن عملت إسرائيل على منع عودة من حضور مؤتمر صامدون، المنظمة المؤيدة للفلسطينيين، والتي تضم نشطاء من حركة المقاطعة (BDS).وكان من المقرر عقد المؤتمر في برلين مساء أمس، لكن البلدية قررت إلغاءه، وسيتم ترحيل عودة إلى الأردن حيث تعيش الآن.وقد عملت السفارة الإسرائيلية في ألمانيا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، على إحباط مشاركة عودة في المؤتمر الاحتجاجي، الذي كان سينعقد في مركز كرويزبرغ الجماهيري في برلين، تحت عنوان "المرأة في كفاح التحرير الفلسطيني".ووفقاً للموقع الإلكتروني للمؤتمر، كان من المفترض أن تشارك، أيضاً، الشاعرة دارين طاطور، التي أدانتها إسرائيل بتهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وبعد أن طالبت إسرائيل بحظر هذا الحدث في ألمانيا، وعقب حملة عامة حول هذا الموضوع، تم إلغاء تأشيرة عودة، فيما ألغت بلدية برلين المؤتمر أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يحظر على عودة القيام بأي "نشاط سياسي" حتى يتم طردها من البلاد.ورحب رئيس بلدية برلين مايكل مولر بالقرار، وقال: "برلين مدينة عالمية ومتسامحة لا توفر مجالاً للدعاية المتطرفة، والحجج المعادية لإسرائيل ومعاداة السامية، المليئة بخطاب التحرير، لا مكان لها، يسرني أننا وجدنا طريقة لوقف هذا التحريض".وأصدر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان بيانًا، مساء أمس، قال فيه: إن القرار اتخذ "بفضل الضغط الذي مارسه وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، وسلسلة من المنظمات اليهودية في ألمانيا، وخاصة احتجاج السفير الإسرائيلي في ألمانيا".وقال البيان أيضًا: إن أردان "دعا الدول الأخرى في أوروبا إلى تبني نهج عدم التسامح إطلاقًا مع الإرهابيين، الذين يتنكرون في صورة نشطاء في مجال حقوق الإنسان".