شؤون فلسطينية

مقتل 50 شخصاً على الأقل في فيضانات دمرت مئة منزل شرق إندونيسيا

مقتل 50 شخصاً على الأقل في فيضانات دمرت مئة منزل شرق إندونيسيا
فيضانات في إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إندونيسيون صباح اليوم الأحد: إن 50 شخصاً على الأقل قتلوا، إثر فيضانات شرق البلاد، دمرت مئة منزل وجسرين، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقال سوتوبو بوروو نوغروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث: إن عشرات المنازل تضررت بسبب الفيضانات، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأضاف "من المرجح أن يزداد عدد الضحايا وتأثير الكارثة، في وقت لا تزال فرق البحث والإنقاذ تحاول الوصول إلى مناطق متضررة أخرى".

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