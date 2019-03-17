مخابرات الاحتلال تختطف أمين سر إقليم القدس بعد اقتحام منزله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أمين سر إقليم القدس، شادي مطور بعد اقتحام منزله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
اعتقلت قوة من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أمين سر إقليم القدس، شادي مطور بعد اقتحام منزله، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ومنذ أحداث مُصلى باب الرحمة قبل نحو شهر، تشهد مدينة القدس حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة، من قبل قوات الاحتلال، تطال عدداً كبيراً من المقدسيين.
التعليقات