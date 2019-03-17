شؤون فلسطينية

عريقات: من يستخدم الدين والوطن والمواطن لمصالحه يسعى لـ "الطغيان"

عريقات: من يستخدم الدين والوطن والمواطن لمصالحه يسعى لـ "الطغيان"
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن "الذين يعتقدون أن استخدام الدين والمساجد والشعارات والسوط والتآمر والتحريض، هي ركائز الحكم والدولة، نقول لهم هي ركائز الطغاة"، وفق تعبيره.

وأضاف عريقات في بيان صحفي: "وأنا أشاهد الاعتداءات التي تقوم بها (حماس)، ضد أبناء شعبنا الصابر الصامد المثابر في قطاع غزة، تذكرت مقولة ورواية للخليفة الأموي الثامن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، (إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم داعياً وليس جابياً). أم الرواية: (دخل عليه وزير وقال له، إن الناس قد ساءت، وبدأت بالتمرد، وعليك بالسوط، فرد الخليفة عمر بن عبد العزيز، بل عليّ بالحق والعدل).

وتابع "هذه هي ركيزة الدولة والحكم، أما الذين يعتقدون أن استخدام الدين والمساجد والشعارات والسوط والتآمر والتحريض هي ركائز الحكم والدولة، إنها ركائز الطغاة الذين قرروا استخدام الدين وليس خدمته، والذين قرروا استخدام الوطن والمواطن وليس خدمتهم، هذا الاستخدام أداة من أدوات الطغيان، والخدمة هي ركيزة الدولة، والحكم الصالح المستنير".

وأشار إلى أن "أدوات الطغيان كانت عبر التاريخ مصدر انهيار وهلاك وتخلف الأمم والشعوب، أما الحكم المستنير القائم على خدمة الناس، فكان على الدوام طريق رقي ونهضة الأمم والشعوب".

أخبار ذات صلة

مصادر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الوفد المصري يصل اليوم لـ&#34;غزة&#34; حاملاً ردود الاحتلال

مصادر لـ "دنيا الوطن": الوفد المصري يصل اليوم لـ"غزة" حاملاً ردود الاحتلال

السعودية تَمنع المتحرشين بالأطفال من العمل بالتعليم

السعودية تَمنع المتحرشين بالأطفال من العمل بالتعليم

شاهد مغادرة الفوج الثالث من معتمري غزة عبر معبر رفح للديار الحجازية

شاهد مغادرة الفوج الثالث من معتمري غزة عبر معبر رفح للديار الحجازية

ألمانيا تطرد &#34;رسمية عودة&#34; وتمنع مؤتمرًا مناصرًا للفلسطينيين في برلين

ألمانيا تطرد "رسمية عودة" وتمنع مؤتمرًا مناصرًا للفلسطينيين في برلين

مقتل 50 شخصاً على الأقل في فيضانات دمرت مئة منزل شرق إندونيسيا

مقتل 50 شخصاً على الأقل في فيضانات دمرت مئة منزل شرق إندونيسيا

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مخابرات الاحتلال تختطف أمين سر إقليم القدس بعد اقتحام منزله

مخابرات الاحتلال تختطف أمين سر إقليم القدس بعد اقتحام منزله

حماس: توفير الحياة الكريمة لجمهور شعبنا الفلسطيني هي أولوية نكافح من أجلها

حماس: توفير الحياة الكريمة لجمهور شعبنا الفلسطيني هي أولوية نكافح من أجلها

التعليقات

الدنيا حكايات

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

شؤون فلسطينية

شاهد مغادرة الفوج الثالث من معتمري غزة عبر معبر رفح للديار الحجازية

شاهد مغادرة الفوج الثالث من معتمري غزة عبر معبر رفح للديار الحجازية

ألمانيا تطرد &#34;رسمية عودة&#34; وتمنع مؤتمرًا مناصرًا للفلسطينيين في برلين

ألمانيا تطرد "رسمية عودة" وتمنع مؤتمرًا مناصرًا للفلسطينيين في برلين

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مخابرات الاحتلال تختطف أمين سر إقليم القدس بعد اقتحام منزله

مخابرات الاحتلال تختطف أمين سر إقليم القدس بعد اقتحام منزله

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال عشرة مواطنين

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال عشرة مواطنين

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

ادعيس: تعازينا لشهداء المسجد بنيوزيلاندا وندعو لإبعاد الدين عن قيم التطرف

ادعيس: تعازينا لشهداء المسجد بنيوزيلاندا وندعو لإبعاد الدين عن قيم التطرف

الحمد الله يؤدي واجب العزاء بشهيد المؤسسة الامنية العميد جمال عودة

الحمد الله يؤدي واجب العزاء بشهيد المؤسسة الامنية العميد جمال عودة

منوعات

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وغياب عمرو دياب يثير التساؤلات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب &#34;باب الحارة&#34;؟

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب "باب الحارة"؟

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

عربي

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من &#34;حماس&#34;.. وتل أبيب ترد

فجر السعيد تُغازل إسرائيل مرة أخرى بالسخرية من "حماس".. وتل أبيب ترد

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة &#34;نيوزيلندا&#34;

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية