حماس: توفير الحياة الكريمة لجمهور شعبنا الفلسطيني هي أولوية نكافح من أجلها







وأضاف قاسم: "في كل اتصالات حماس ولقاءاتها مع الوفود والوسطاء، تضع دائما مطالب شعبنا وحقوقه على الطاولة، وتقاتل بكل الطرق لانتزاع هذه الحقوق"، كما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية بغزة.





وتابع: "شعبنا قام بأكبر حراك جماهيري لتثبيت حقوقه الوطنية، وترسيخ ثوابت قضيته الفلسطينية، وحقه في العيش بحرية وكرامة، عبر نضاله المتواصل في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".





وقال قاسم: "قطاعات شعبنا الواسعة تشارك في مسيرات العودة، لأنها تعي تماماً أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح لانتزاع حقها في العيش الكريم".





ويشهد قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي، مسيرات نظمها حرام شبابي، أطلق على نفسه "الحراك الشبابي بدنا نعيش"، احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.



ودعت فصائل وقوى فلسطينية، يوم السبت، الجهات المسؤولة في قطاع غزة، لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدّرة، والعمل على توفيرها وتصدير الفائض عن حاجة السوق في إطار ضبط الأسعار.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها تكافح من أجل توفير الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن ذلك أولوية.وكتب المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تغريدة عبر (تويتر): "توفير الحياة الكريمة لجمهور شعبنا الفلسطيني هي أولوية نكافح من أجلها، وحرية شعبنا هي الهدف الأساس الذي نقاتل لتحقيقه".