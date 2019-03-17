حماس تستنكر حادثة إطلاق النار التي استهدفت أحد قادتها في الخليل









وكان مسلحون أطلقوا النار تجاه منزل سلهب، وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية.







رام الله - دنيا الوطناستنكر حركة حماس اليوم الأحد، حادثة إطلاق النار التي استهدفت أحد قيادييها في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم في تغريدة عبر (تويتر): "تستنكر حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة حادثة إطلاق النار على منزل وسيارة الشيخ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل الدكتور عزام سلهب أثناء تواجده في بيته فجر الأحد 2019/3/17 في مدينة الخليل".