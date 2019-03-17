شؤون فلسطينية

ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة إلى باردة، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات المساء لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة إلى شديدة البرودة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الاثنين، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح  شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 17-9 21-10 بيت لحم 14-7 17-9 21-10
رام الله والبيرة 13-6 16-8 19-9 طولكرم 18-10 20-11 23-11
نابلس 15-8 18-10 22-11 قلقيلية 18-10 20-11 23-11
جنين 17-10 20-10 23-11 سلفيت 14-7 17-9 21-10
طوباس 17-10 20-10 23-11 روابي 15-8 18-10 22-11
الخليل 13-6 16-8 19-10 غزه 17-11 19-12 22-12
أريحا 21-13 23-15 25-16 خانيونس 17-11 19-12 22-12
الأغوار الشمالية 19-11 20-13 23-14 رفح 18-10 20-11 23-11

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