ادعيس: تعازينا لشهداء المسجد بنيوزيلاندا وندعو لابعاد الدين عن قيم التطرف





وقال ادعيس، الذي قدم عزاءه الشديد وتضامنه الكبير مع شهداء الجمعة في نيوزيلاندا، بشكل عام وشهداء فلسطين على وجه الخصوص الذين يعيشون مرارة الإحتلال ومرارة الغربة، بأن تضامن الأديان على اساس قيمها الدينية والانسانية هو الكفيل الوحيد بوضع حد لحالة التطرف الذي يعيشه بعض الشباب في الاديان قاطبة، الأمر الذي يقتضي وقوفاً واحداُ وصلباً في ظل هذا التطرف الذي يحاول تسويق نفسه على أساس ديني، فيما الديانات السماوية منه براء.





وطالب ادعيس المرجعيات الدينية في العالم بضرورة انهاء حالة الاستخدام الضار والسيء للدين في العلاقات ما بين الأديان والشعوب، والاستناد عليه في سرقة تاريخ الشعوب وحاضرها ومستقبلها كما في حالة الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطنآكد الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن ما تعرض له المصلون المسلمون في صلاة الجمعة في نيوزيلاندا ما هو إلا دليل على الخطاب العنصري المتطرف الذي يعيشه بعض الأفراد تجاه الأديان المخالفة، ومنها الإسلام، والذي يعيش عدد من اتباعها في الدول الاوروربية لأسباب عديدة، داعياً الى ابعاد هذا الخطاب عن التأثير والفعل داخل هذه المجتمعات التي تعيش حالة من التسامح والقبول بالآخر.