شؤون فلسطينية

الحمد الله يؤدي واجب العزاء بشهيد المؤسسة الامنية العميد جمال عودة

الحمد الله يؤدي واجب العزاء بشهيد المؤسسة الامنية العميد جمال عودة
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، أمس السبت في بلدة حوارة بمحافظة نابلس، واجب العزاء لذوي الشهيد نائب قائد منطقة بيت لحم العميد جمال عودة، والذي استشهد بجلطة خلال تأديته لواجبه في توفير الأمن وحفظ النظام في مدينة بيت لحم.

وتمنى الحمد الله من العزيز القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم اهله الصبر والسلوان.

ورافق الحمد الله محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان، ووزير المواصلات سميح طبيلة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية وقادة المؤسسة الأمنية.




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