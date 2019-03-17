رؤساء كنائس الأراضي المقدسة: مجزرة المُصلين في نيوزيلاندا عمل "إرهابي"



وأضاف بطاركة ورؤساء كنائس الأراضي المقدسة "ان هذه الجريمة تمثل الرعب والكراهية المتأصلة في الخطاب القومي العنصري، الذي لا يعرف أي دين أو معتقد باستثناء عقيدة الكراهية ضد أي شخص مختلف عن أتباعه." واصفين الجريمة بالعمل الوحشي والذي لا ينتمي إلى أي دين إلهي.



وأكد بطاركة رورؤساء الكنائس كان من المؤلم للغاية رؤية جثث المصلين المسالمين غارقة بالدماء، وعشرات الجرحى، بعضهم يعانون من الألم. واعتبروا الجريمة صادمة ويوم حزين للغاية يمكن اعتباره أحلك يوم في نيوزيلندا.



وضم البطاركة ورؤساء الكنائس اصواتهم لأصوات الداعين السلطات المختصة في نيوزيلندا لتقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة وجميع المتورطين في تنفيذها. كما دعوا المجتمع الدولي إلى توحيد قواه وتحمل مسؤولياته بشكل منفرد وجماعي في مكافحة الخطاب والممارسات العنصرية القومية.



وختم غبطتهم ونيافتهم البيان بالدعاء الى الله سألين العلي القدير أن يرحم شهداء المذبحة، وأن يشفي الجرحى وأن يريح العائلات المتضررة وشعب نيوزيلندا. مضيفين "عسى الله تعالى أن يسكب روح السلام والحب على عالمه المعذب، وأن تنتهي جميع أشكال رفض الآخر والتعصب والكراهية والإرهاب."



رام الله - دنيا الوطندان بطاركة ورؤساء كنائس الأرض المقدسة، المذبحة التي استهدفت المصلين المسلمين أمس في مسجدين بكرايستشيرش، في نيوزيلندا، كما ذكر بيان صدر عنهم صباح اليوم.