الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطندعا تجمع الشخصيات المستقلة، كافة الفصائل والقوى السياسية للاجتماع ودعوة رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية للتوجه الى غزة فوراً، للتشاور وتشكيل حكومة وحدة وطنية.وقال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إنه نظراً للتدهور الخطير للحالة الإنسانية والاقتصادية والأزمات المتراكمة التي تعصف بأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتداركاً لمزيد من الإنهيار في المنظومة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الحريات العامة، ومن أجل الخروج من الأزمة الخانقة التي تهدد مصير القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني على حدٍ سواء، فإن تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، يُدين وبشدة كل أشكال القمع، والانتهاك لحقوق الإنسان، واستخدام القوة أي كان شكلها أو نوعها ضد المتظاهرين من أبناء الشعب الفلسطيني.وحملت الشخصيات المستقلة، حركة حماس المسؤولية عن القمع و الملاحقة للمتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وعن اعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم وعلى ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان، وأي شكل من أشكال التعدي على الحريات العامة أو انتهاكها.ودعت الشخصيات المستقلة، المتظاهرون لعدم الانجرار وراء من أسموهم أبواق الفتنة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلمية التظاهرات، مؤكدين على دعمهم لكافة مطالبهم العادلة للعيش بكرامة وحرية.وأضاف البيان: "نؤكد على أن حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر لا يمكن فصلها عن تبعات الإنقسام الأسود، و لا يمكن التغلب عليها إلا في إطار حل وطني شامل، و وقوف كافة القوى السياسية عند مسئولياتها الوطنية، و الحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والعمل على حل كافة القضايا الوطنية العالقة ( المصالحة ، والمنظمة، والمؤسسات التشريعية و التمثيلية للشعب الفلسطيني، و الانتخابات العامة، و انعقاد لجنة تفعيل منظمة التحرير، الحريات العامة، و المصالحة المجتمعية)".وتابع: يدعو تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية – عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير – كافة القوى و الفصائل الفلسطينية و الشخصيات المستقلة و قوى المجتمع المدني لعقد اجتماع موسع و طارىء للوقوف عند مسئولياتهم الوطنية و الأخلاقية، على أن يضم الاجتماع حركة فتح ممثلة بالأخ / أحمد حلس – عضو اللجنة المركزية لحركة فتح و مفوض التعبئة و التنظيم في المحافظات الجنوبية، لبحث التداعيات الخطيرة للأحداث الجارية في قطاع غزة وعلى الساحة الفلسطينية و الإقليمية و الدولية، و الخروج ببيان صادر عن كافة القوى و الفصائل المجتمعة بما فيها حركة حماس يدعو الدكتور محمد اشتيه المكلف من الرئيس محمود عباس، بتشكيل حكومة وحدة وطنية لزيارة غزة فوراً لبحث و استكمال المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تتلقى كل أنواع الدعم و المساندة من كافة القوى الوطنية والإسلامية و الشخصيات المستقلة.كما دعوا إلى أن يؤكد البيان على مسؤولية المجتمعين بتأمين زيارة رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية لقطاع غزة، على أن تكون مهمة الحكومة المكلفة ووظيفتها الأساسية هي إنهاء حالة الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لاتفاقيات القاهرة الموقعة من كافة القوى والفصائل، وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة مؤخراً بحق الموظفين في قطاع غزة بما يضمن المساواة بين المحافظات الشمالية والجنوبية في كافة الحقوق و الواجبات، والتحضير للانتخابات العامة، وعلى أن يتم العمل وفق جدول زمني محدد و متفق عليه لأعمال هذه الحكومة.وختمت الشخصيات المستقلة، للوقف الفوري للتراشق الإعلامي بين أطراف الانقسام، واحترام الحريات العامة و الحق في التعبير عن الرأي.