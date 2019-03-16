ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

رام الله - دنيا الوطنبعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلا.وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبد الله الثاني، أعرب في برقيته لريدي، عن "إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة".وأكد موقف بلاده "الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب الذي لا دين له"، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.