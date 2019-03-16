عربي

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟
رام الله - دنيا الوطن
بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، برقية إلى الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة، وأسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلا.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك عبد الله الثاني، أعرب في برقيته لريدي، عن "إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة ضد المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، الذين كانوا يصلون آمنين صلاة الجمعة".

وأكد موقف بلاده "الثابت في التصدي للتطرف والإرهاب الذي لا دين له"، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

أخبار ذات صلة

&#34;مصر والأردن وفلسطين&#34;.. حصيلة جديدة للضحايا العرب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

"مصر والأردن وفلسطين".. حصيلة جديدة للضحايا العرب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة &#34;نيوزيلندا&#34;

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

شاهد: الكلباني ينشر تغريدة تثير الجدل ويحذفها عن مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

شاهد: الكلباني ينشر تغريدة تثير الجدل ويحذفها عن مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

الأسرى.. إن كان الموت نتيجة حتمية لنا فإننا سنختار مِيْتةً تليقُ بنا

الأسرى.. إن كان الموت نتيجة حتمية لنا فإننا سنختار مِيْتةً تليقُ بنا

مجدلاني: الظلم والجوع والفقر ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد

مجدلاني: الظلم والجوع والفقر ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد

عياش يستنكر الجريمة البشعة التي استهدفت مُصلين أبرياء في نيوزيلندا

عياش يستنكر الجريمة البشعة التي استهدفت مُصلين أبرياء في نيوزيلندا

وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا

وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

&#34;الشبكة الأهلية&#34; تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

منوعات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب &#34;باب الحارة&#34;؟

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب "باب الحارة"؟

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

عربي

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة &#34;نيوزيلندا&#34;

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم