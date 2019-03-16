شؤون فلسطينية

فتح: حماس شريكة في صفقة العصر ولا تهتم بمعاناة المواطنين

فتح: حماس شريكة في صفقة العصر ولا تهتم بمعاناة المواطنين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "إن إصرار حركة حماس، على مواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة، وعدم اهتمامها بمطالبات وبمعاناة المواطنين، يؤكد أنها شريكة في صفقة العصر".

واعتبرت فتح في بيان لها، مساء السبت، أن "الجرائم التي لم تسثنِ أحدا من مواطنين أبرياء، ومنظمات حقوق الانسان، والصحفيين، وآخرهم مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون في غزة رأفت القدرة، تجاوز لكل الخطوط الحمر".

وأضافت الحركة في بيانها، "أن هذه الجرائم التي ترتكبها "حماس" تؤكد أنها ماضية في انقلابها وتكريس الانقسام والذهاب بعيدا بغزة عن مشروعنا الوطني وعن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67".

أخبار ذات صلة

الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

الأسرى.. إن كان الموت نتيجة حتمية لنا فإننا سنختار مِيْتةً تليقُ بنا

الأسرى.. إن كان الموت نتيجة حتمية لنا فإننا سنختار مِيْتةً تليقُ بنا

مجدلاني: الظلم والجوع والفقر ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد

مجدلاني: الظلم والجوع والفقر ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد

ماذا جاء في اجتماع اشتية مع فدا والديمقراطية حول تشكيل الحكومة؟

ماذا جاء في اجتماع اشتية مع فدا والديمقراطية حول تشكيل الحكومة؟

عياش يستنكر الجريمة البشعة التي استهدفت مُصلين أبرياء في نيوزيلندا

عياش يستنكر الجريمة البشعة التي استهدفت مُصلين أبرياء في نيوزيلندا

وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا

وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

إعلان بخصوص منحة الـ (100 الدولار) القطرية

إعلان بخصوص منحة الـ (100 الدولار) القطرية

التعليقات

الدنيا حكايات

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

الشخصيات المستقلة تدعو اشتية لزيارة قطاع غزة

الأسرى.. إن كان الموت نتيجة حتمية لنا فإننا سنختار مِيْتةً تليقُ بنا

الأسرى.. إن كان الموت نتيجة حتمية لنا فإننا سنختار مِيْتةً تليقُ بنا

مجدلاني: الظلم والجوع والفقر ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد

مجدلاني: الظلم والجوع والفقر ليس بحاجة لترخيص وإذن من أحد

عياش يستنكر الجريمة البشعة التي استهدفت مُصلين أبرياء في نيوزيلندا

عياش يستنكر الجريمة البشعة التي استهدفت مُصلين أبرياء في نيوزيلندا

وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا

وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

&#34;الشبكة الأهلية&#34; تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

منوعات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب &#34;باب الحارة&#34;؟

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب "باب الحارة"؟

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

عربي

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

ماذا قال العاهل الأردني عن مذبحة نيوزيلندا؟

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة &#34;نيوزيلندا&#34;

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم