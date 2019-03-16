فتح: حماس شريكة في صفقة العصر ولا تهتم بمعاناة المواطنين

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "إن إصرار حركة حماس، على مواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين، في قطاع غزة، وعدم اهتمامها بمطالبات وبمعاناة المواطنين، يؤكد أنها شريكة في صفقة العصر".واعتبرت فتح في بيان لها، مساء السبت، أن "الجرائم التي لم تسثنِ أحدا من مواطنين أبرياء، ومنظمات حقوق الانسان، والصحفيين، وآخرهم مدير عام هيئة الاذاعة والتلفزيون في غزة رأفت القدرة، تجاوز لكل الخطوط الحمر".وأضافت الحركة في بيانها، "أن هذه الجرائم التي ترتكبها "حماس" تؤكد أنها ماضية في انقلابها وتكريس الانقسام والذهاب بعيدا بغزة عن مشروعنا الوطني وعن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67".