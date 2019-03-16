شؤون فلسطينية

ماذا جاء في اجتماع اشتية مع فدا والديمقراطية حول تشكيل الحكومة؟

ماذا جاء في اجتماع اشتية مع فدا والديمقراطية حول تشكيل الحكومة؟
رام الله - دنيا الوطن
واصل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد اشتية، مشاوراته مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتشكيل حكومة تمثل مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني.

والتقى اشتية مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) برئاسة نائب أمينها العام، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، ووفد من الجبهة الديمقراطية، برئاسة نائب أمينها العام، قيس عبد الكريم، وفق ما جاء على وكالة (وفا).

وشارك في اللقاء الأول عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وشارك في الثاني، إلى جانب الأحمد، نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول.

وبحث اللقاءان، مشاركة فصائل منظمة التحرير في الحكومة وتوقعاتها منها، وبرنامج الحكومة وآليات المشاركة الفاعلة في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

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