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"مصر والأردن وفلسطين".. حصيلة جديدة للضحايا العرب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

"مصر والأردن وفلسطين".. حصيلة جديدة للضحايا العرب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائيات عربية رسمية، ارتفاع عدد الضحايا العرب في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكان أسترالي، قد شنّ هجوماً على مصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، ما أسفر عن مقتل 49 شخصاً خلال 36 دقيقة أثناء صلاة الجمعة.

وفي مصر، قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان،: إن طارق الوسيمي، سفير القاهرة لدى نيوزيلندا، أكد أن الشرطة، عقدت اجتماعاً مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين، السبت، في الرابعة عصراً بتوقيت نيوزيلندا.

وقال السفير، وفق البيان: إنه تم إبلاغه خلال الاجتماع، أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم إلى المستشفى، موضحاً أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، ونقل أو دفن الجثامين ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وقالت مكرم في البيان ذاته، إنها "تتقدم بأسمى آيات العزاء في شهداء الوطن، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان، في هذا الحادث الإرهابي الخسيس".

أما في الأردن، فقد قال بيان صادر عن مركز العمليات التابع لوزارة الخارجية: إن عدد الضحايا الأردنيين، جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، "ارتفع إلى أربعة شهداء بعد وفاة أحد المصابين".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إنه "من خلال تواصل سفارة فلسطين لدى أستراليا مع الخارجية النيوزيلندية ومع أجهزة الداخلية والشرطة، والصليب الأحمر النيوزيلندي، تبين وبشكل غير رسمي، نظرا لغياب التقارير الرسمية النيوزيلندية، أن عدد الضحايا الفلسطينيين، جراء العمل الإرهابي في المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، وصل إلى أربعة شهداء وستة جرحى، إضافة إلى مفقودين".

وأشارت إلى أن "السلطات النيوزيلندية ما زالت ترفض التعاون في تقديم قوائم بأسماء الضحايا من قتلى وجرحى، واقتصر الأمر على إبلاغ عائلات الضحايا في حال تم التعرف عليهم، خاصة إذا كانوا يحملون جنسية نيوزيلندية، باعتبارهم أصبحوا ضمن رعاية الدولة النيوزيلندية، ولا تجد السلطات هناك من حاجة لإبلاغ الدول التي يحملون جنسياتهم حال وصولهم إلى نيوزيلندا".

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