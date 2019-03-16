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رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"

رغم حالة الغضب العالمي.. مواطن عربي أشاد بمجزرة "نيوزيلندا"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة المغربية، السبت، أنها أوقفت شاباً يبلغ من العمر (19 عاماً)، يقطن في مدينة فاس، للاشتباه بإشادته بأعمال إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم حالة الغضب والسخط العربي والدولي، على مرتكب المجزرة.

ووفقاً لبيان وزارة الداخلية المغربية، فإن الموقوف يدرس في مدينة فاس، ونشر تدوينة على حسابه الشخصي في موقع (فيسبوك)، تتضمن إشادة بالعملية الإرهابية التي استهدفت المصلين بمسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة.

وأكد البيان، أنه تمت إحالة المشتبه به إلى قاضي التحقيق، لتعميق البحث معه، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، والتي يمنع القانون المغربي الإشادة بها.

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