وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا





وقال د. عواد في بيان صحفي اليوم السبت: إن الإرهاب لا يعرف ديناً أو حدوداً، وأن هذه الجريمة ترجمة فعلية لثقافة الإرهاب والكراهية ونبذ الآخر، مقدماً تعازيه لكل العوائل الثكلى، وبالأخص عوائل الشهداء الفلسطينيين، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى.







رام الله - دنيا الوطناستنكر وزير الصحة الفلسطيني، دكتور جواد عواد، الجريمة الإرهابية البشعة، التي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المصلين في نيوزيلاندا أمس، و بينهم ٦ شهداء فلسطينيين، إضافة إلى ٦ جرحى.