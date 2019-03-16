وزير الصحة يستنكر الجريمة الإرهابية في نيوزيلاندا
رام الله - دنيا الوطن
استنكر وزير الصحة الفلسطيني، دكتور جواد عواد، الجريمة الإرهابية البشعة، التي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المصلين في نيوزيلاندا أمس، و بينهم ٦ شهداء فلسطينيين، إضافة إلى ٦ جرحى.
استنكر وزير الصحة الفلسطيني، دكتور جواد عواد، الجريمة الإرهابية البشعة، التي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المصلين في نيوزيلاندا أمس، و بينهم ٦ شهداء فلسطينيين، إضافة إلى ٦ جرحى.
وقال د. عواد في بيان صحفي اليوم السبت: إن الإرهاب لا يعرف ديناً أو حدوداً، وأن هذه الجريمة ترجمة فعلية لثقافة الإرهاب والكراهية ونبذ الآخر، مقدماً تعازيه لكل العوائل الثكلى، وبالأخص عوائل الشهداء الفلسطينيين، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى.