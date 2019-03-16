الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية
رام الله - دنيا الوطن
هددت جماعة الحوثي، باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات، اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.
ونقلت وكالة (فرانس برس)، عن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، قوله: "أصبح لدينا صور جوية، وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو" (في إشارة للسعودية والإمارات)، مضيفاً أن "دخول سلاح الجو المسير في المعركة، عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".
وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا، تمتد إلى العاصمة السعودية، وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكداً إتمام "إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً".
هددت جماعة الحوثي، باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات، اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.
ونقلت وكالة (فرانس برس)، عن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، قوله: "أصبح لدينا صور جوية، وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو" (في إشارة للسعودية والإمارات)، مضيفاً أن "دخول سلاح الجو المسير في المعركة، عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".
وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا، تمتد إلى العاصمة السعودية، وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكداً إتمام "إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً".
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