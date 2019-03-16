الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

رام الله - دنيا الوطنهددت جماعة الحوثي، باستهداف عاصمتي السعودية والإمارات، اللتين تقودان تحالفاً عسكرياً ضدهم في اليمن.ونقلت وكالة (فرانس برس)، عن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، قوله: "أصبح لدينا صور جوية، وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو" (في إشارة للسعودية والإمارات)، مضيفاً أن "دخول سلاح الجو المسير في المعركة، عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية".وأضاف: "الأهداف المشروعة لقواتنا، تمتد إلى العاصمة السعودية، وإلى إمارة أبوظبي"، مؤكداً إتمام "إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية، وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة مستقبلاً".