شؤون فلسطينية

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
ندد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأعمال القمع والاعتقال، التي تمارسها حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة، ضد المتظاهرين السلميين من الحراك الشبابي، الذين يطالبون بحقهم في العيش بكرامة وحرية بعد سنوات مديدة من الحصار والخنق الاقتصادي في ظل الانقسام المدمر، وما ترتب عليه من فقر وبطالة وتدهور في مستويات المعيشة على كل صعيد.

 وقال في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكراً بالمقولة الشهيرة: "عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهراً سيفه" وهي مقولة مشهورة وصحيحة تماماً سواء نسبت لعلي بن أبي طالب أو لأبي ذر الغفاري، وهي مناسبة تماماً للحراك الشبابي، الذي يجري في قطاع غزة في ظلال شعار (بدنا نعيش).

وأضاف في مدونته لتلك المقولة رواية أخرى شهيرة من التاريخ تقول: إن عمر بن الخطاب، جمع ولاته على الامصار في أحد مواسم الحج، يناقشهم في أصول الحكم، وسألهم ما عقوبة السارق، فتسرع أحد الولاة وأجابه نقطع يده، فما كان من الخليفة عمر إلا أن رد عليه غاضباً: إعرف يا هذا، إذا جاءني جائع من ولايتك ضربت عنقك.

وأكد خالد بأن على حركة حماس، أن ترفع عصاها الغليظة عن رقاب الناس، فمن حق الجائع أن يعبر عن نفسه، وعن قهره وجوعه، وحاجته دون إذن من الحاكم. 

وأن مسيرات بدنا نعيش حق للمواطنين في قطاع غزة، من هم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل أو كثير.

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