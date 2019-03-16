إعلان بخصوص منحة الـ (100 الدولار) القطرية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة (الرأي) الحكومية، مساء اليوم السبت، عن مدد صرف المساعدات القطرية 100 الدولار، غداً الأحد 17/3/2019 في مكاتب البريد.وأوضحت، أن الصرف سيكون في المكاتب الرئيسية الخمسة (عمر المختار- جباليا- دير البلح- خانيونس- رفح) وفقاً للآلية السابقة المتعارف عليها سابقاً وبوجود المراقبين.يذكر، أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بدأت الاثنين الماضي بصرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.وبحسب "اللجنة القطرية"، فإن 55 ألف أسرة فقيرة في غزة استفادت من المساعدات النقدية، بواقع 100دولار للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخراً من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.