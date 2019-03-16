حماس: لم نجلس مع مسؤولين إسرائيليين في القاهرة

رام الله - دنيا الوطننفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن لقاء جمع عدداً من قادتها مع مسؤولين إسرائيليين، في العاصمة المصرية، القاهرة، الأسبوع الماضي.وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: إن "الادعاءات حول لقاء بين مسؤولين من حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، في القاهرة، هي ادعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة".وأضاف أبو زهري: "تقف خلف تلك الادعاءات، مخابرات رام الله، للتغطية على فضيحة لقاءات حسين الشيخ مع مسؤولين إسرائيليين، للتخطيط لإحداث فوضى في غزة".وكان موقع (إندبندنت عربية)، أكد في وقت سابق، أن القاهرة شهدت الأسبوع المنصرم، لقاءً سريًا جمع ما بين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان، وبين قادة من حركة حماس.وقال أبو زهري، في تغريدة أخرى: إن "سياسة فريق أوسلو في خنق غزة، ثم استغلال معاناتها، فشلت في تحقيق أهدافها، وأحداث غزة كشفت بشاعة هذا الفريق، الذي يتلذذ بعذابات غزة، ثم يذرف دموع التماسيح عليها، وفق تعبيره.