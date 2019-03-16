"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

قطاع غزة هو تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام السياسي.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة، اعتداءالأجهزة الأمنية في قطاع غزة على المشاركين في التظاهرات السلمية، التي شهدتها عدة مناطق في القطاع.وتنظر الشبكة بخطورة بالغة تجاه استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، واقتحام عدد من المنازل والاعتداء بالضرب على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة المحامي جميل سرحان، ومدير الشكاوى بكر التركماني، واعتقال عدد من الصحفيين والمواطنين.وتشدد الشبكة على أن قمع التظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها هو انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير.وتطالب الشبكة بضرورة العمل تجاه الوقف الفوري لهذهالاعتداءات على المتظاهرين، وضمان حقهم في التظاهر والتحقيق الجدي في الاعتداءات على المواطنين والحقوقيين والصحفيين وإعادة الاعتبار لهم.كما تطالب الشبكة بضرورة وضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات، وفتح حوار حقيقي مع المتظاهرين والتعامل مع مطالبهم بجدية.وتعتبر الشبكة أن المدخل الحقيقي لازمتنا الوطنية ولمشاكل