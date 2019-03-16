شؤون فلسطينية

"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة، اعتداء
الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على المشاركين في التظاهرات السلمية، التي شهدتها عدة مناطق في القطاع.

وتنظر الشبكة بخطورة بالغة تجاه استخدام القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين، واقتحام عدد من المنازل والاعتداء بالضرب على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة المحامي جميل سرحان، ومدير الشكاوى بكر التركماني، واعتقال عدد من الصحفيين والمواطنين.

وتشدد الشبكة على أن قمع التظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها هو انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير.

وتطالب الشبكة بضرورة العمل تجاه الوقف الفوري لهذه
الاعتداءات على المتظاهرين، وضمان حقهم في التظاهر والتحقيق الجدي في الاعتداءات على المواطنين والحقوقيين والصحفيين وإعادة الاعتبار لهم.

كما تطالب الشبكة بضرورة وضع ضمانات لعدم تكرار هذه الاعتداءات، وفتح حوار حقيقي مع المتظاهرين والتعامل مع مطالبهم بجدية.

وتعتبر الشبكة أن المدخل الحقيقي لازمتنا الوطنية ولمشاكل
 قطاع غزة هو تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام السياسي.

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