تطورات المنخفض الجوي للساعات القادمة.. وأجواء ربيعية حتى نهاية الأسبوع





رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي "ليث العلامي"، أن المنخفض الجوي على فلسطين يستمر هذه الليلة، وحتى ظهيرة يوم غداً الأحد بحيث تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار تكون غزيرة أحيانا فوق مناطق متفرقة مع أجواء باردة .وأضاف العلامي: إعتباراً من الأثنين ، ترتفع الحرارة وتستقر الأجواء وتصبح ربيعية حتى نهاية الأسبوع.وأوضح "طقس فلسطين" أن أمطار غزيرة هطلت منذ ساعات الصباح في معظم المناطق حيث فاقت كميات الأمطار الثلاثين مليمتر في مناطق مختلفة من البلاد.ومن المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض خلال الساعات القادمة بحيث تشتد حينا وتضعف حينا آخر.ومن المتوقع أن تحمل الساعات القادمة معها مزيداً من الهطولات المطرية والبردية مع أجواء اردة إلى شديدة البرودة في جميع المناطق الفلسطينية.ويتوقع أن تضعف الهطولات المطرية بشكل تدريجي مع ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم الغد الأحد، مع بقاء فرصة الأمطار حتى ظهر يوم غد الاحد بشكل أضعف وأقل شمولية.ويحذرمن تشكل السيول في الاودية والمناطق السهلية والغورية خلال ساعات مساء اليوم نتيجة غزارة الأمطار.