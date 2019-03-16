شؤون فلسطينية

تطورات المنخفض الجوي للساعات القادمة.. وأجواء ربيعية حتى نهاية الأسبوع

تطورات المنخفض الجوي للساعات القادمة.. وأجواء ربيعية حتى نهاية الأسبوع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي "ليث العلامي"، أن المنخفض الجوي على فلسطين يستمر هذه الليلة، وحتى ظهيرة يوم غداً الأحد بحيث تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار  تكون غزيرة أحيانا فوق مناطق متفرقة مع أجواء باردة .

وأضاف العلامي: إعتباراً من الأثنين ، ترتفع الحرارة وتستقر الأجواء وتصبح ربيعية حتى نهاية الأسبوع.

وأوضح "طقس فلسطين" أن أمطار غزيرة هطلت منذ ساعات الصباح في معظم المناطق حيث فاقت كميات الأمطار الثلاثين مليمتر في مناطق مختلفة من البلاد.

ومن المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض خلال الساعات القادمة بحيث تشتد حينا وتضعف حينا آخر.

ومن المتوقع أن تحمل الساعات القادمة معها مزيداً من الهطولات المطرية والبردية مع أجواء  اردة إلى شديدة البرودة في جميع المناطق الفلسطينية.

ويتوقع أن تضعف الهطولات المطرية بشكل تدريجي مع ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم الغد الأحد، مع بقاء فرصة الأمطار حتى ظهر يوم غد الاحد بشكل أضعف وأقل شمولية.

ويحذرمن تشكل السيول في الاودية والمناطق السهلية والغورية خلال ساعات مساء اليوم نتيجة غزارة الأمطار.

أخبار ذات صلة

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

إعلان بخصوص منحة الـ (100 الدولار) القطرية

إعلان بخصوص منحة الـ (100 الدولار) القطرية

حماس: لم نجلس مع مسؤولين إسرائيليين في القاهرة

حماس: لم نجلس مع مسؤولين إسرائيليين في القاهرة

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

&#34;الشبكة الأهلية&#34; تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

قيادي بحماس لفصائل بيان الحراك: &#34;تجاوزتم الانتهازية السياسية للعُهر الوطني&#34;

قيادي بحماس لفصائل بيان الحراك: "تجاوزتم الانتهازية السياسية للعُهر الوطني"

رأفت يُدين قمع المتظاهرين في قطاع غزة ويحيّي حراك &#34;بدنا نعيش&#34;

رأفت يُدين قمع المتظاهرين في قطاع غزة ويحيّي حراك "بدنا نعيش"

فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرصاً ومسؤولية وطنية عالية

فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرصاً ومسؤولية وطنية عالية

التعليقات

الدنيا حكايات

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

شؤون فلسطينية

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

تيسير خالد:من حق الجائع أن يعبر عن نفسه وقهره وحاجته دون إذن

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

نهاية حجاج: المرأة التي رسمت بإصرارها قصة نجاح يُحتذى بها في سلفيت

&#34;الشبكة الأهلية&#34; تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

"الشبكة الأهلية" تستنكر الاعتداء على المشاركين في تظاهرات قطاع غزة

رأفت يُدين قمع المتظاهرين في قطاع غزة ويحيّي حراك &#34;بدنا نعيش&#34;

رأفت يُدين قمع المتظاهرين في قطاع غزة ويحيّي حراك "بدنا نعيش"

فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرصاً ومسؤولية وطنية عالية

فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرصاً ومسؤولية وطنية عالية

أرباح &#34;أوريدو&#34; تجاوزت 100 مليون دولار العام الماضي‎

أرباح "أوريدو" تجاوزت 100 مليون دولار العام الماضي‎

القناة 13 الإسرائيلية: حماس خططت لضرب (تل أبيب) بشكل محكم

القناة 13 الإسرائيلية: حماس خططت لضرب (تل أبيب) بشكل محكم

المالكي: التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية إعاقة للعدالة

المالكي: التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية إعاقة للعدالة

منوعات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب &#34;باب الحارة&#34;؟

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب "باب الحارة"؟

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

عربي

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

الحوثيون يهددون باستهداف عواصم عربية

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات