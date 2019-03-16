عربي

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة المصرية، في بيان رسمي لوزارة الهجرة، نشر على موقع (فيسبوك)، السبت، أن أربعة مواطنين قتلوا خلال الاعتداءين على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، اللذين أسفرا عن مقتل 49 شخصا.

وأفاد البيان بأن السلطات النيوزيلندية تؤكد مقتل أربعة مصريين وهم منير سليمان وأحمد جمال الدين عبدالغني وأشرف المرسي وأشرف المصري.

وكان أسترالي شن هجوما على مصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا خلال 36 دقيقة بعد ظهر الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وحسب بيان الوزارة، فإن سفير مصر لدى نيوزيلندا، طارق الوسيمي، أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر ضحايا ومصابي حادث المسجدين اليوم في هاغلي كوليدج بجوار مستشفى كرايست تشيرش.

وقال الوسيمي: "تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامينهم للمستشفى".

وأكد الوسيمي أنه لم يتم التأكد بعد من جنسية المصابين.

وندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وقال في بيان الجمعة: "إن هذا الهجوم الإرهابي المروع يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) منفذ الاعتداء على المسجدين، السبت، أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.

أخبار ذات صلة

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

شاهد: الكلباني ينشر تغريدة تثير الجدل ويحذفها عن مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

شاهد: الكلباني ينشر تغريدة تثير الجدل ويحذفها عن مجزرة المسجدين في نيوزيلندا

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

لجنة التحقيق المكّلفة تكشف أسباب وفاة 15 رضيع في تونس

لجنة التحقيق المكّلفة تكشف أسباب وفاة 15 رضيع في تونس

ارتفاع أعداد وفيات &#34;تسمم الرضع&#34; في تونس

ارتفاع أعداد وفيات "تسمم الرضع" في تونس

أسباب رفع العلم السوري أمام الكنيست الإسرائيلي

أسباب رفع العلم السوري أمام الكنيست الإسرائيلي

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

شاهد: سيدة عراقية تبحث عن ابنها بين ضحايا مجزرة نيوزيلندا

التعليقات

الدنيا حكايات

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

مسؤولية ترامب عن مجزرة المساجد

شؤون فلسطينية

رأفت يدين قمع المتظاهرين في قطاع غزة ويحيّي حراك &#34;بدنا نعيش&#34;

رأفت يدين قمع المتظاهرين في قطاع غزة ويحيّي حراك "بدنا نعيش"

فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرص ومسؤولية وطنية عالية

فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرص ومسؤولية وطنية عالية

القناة 13 الإسرائيلية: حماس خططت لضرب (تل أبيب) بشكل محكم

القناة 13 الإسرائيلية: حماس خططت لضرب (تل أبيب) بشكل محكم

المالكي: التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية إعاقة للعدالة

المالكي: التهديدات الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية إعاقة للعدالة

صندوق الاستثمار يوقع اتفاقية قرض لتمويل مشروع أنظمة الطاقة الشمسية للمدارس

صندوق الاستثمار يوقع اتفاقية قرض لتمويل مشروع أنظمة الطاقة الشمسية للمدارس

نقابة الصحفيين والأطر والكتل والمؤسسات الصحفية تُطالب بالإفراج الفوري واللا مشروط عن الصحفيين

نقابة الصحفيين والأطر والكتل والمؤسسات الصحفية تُطالب بالإفراج الفوري واللا مشروط عن الصحفيين

حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال

حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال

الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

الشعبية تُدين الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

منوعات

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

نجوى كرم تُعلق على حادث نيوزيلندا

&#34;كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع&#34;.. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

"كنا نأكل أي شيء من شدّة الجوع".. نجوم لم يخجلوا من فقرهم الشديد

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

أعجبت جميع الرجال.. فنانة مصرية أحبها الملك فاروق وهدَّد من أجلها رشدي أباظة

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

عبير صبري تحدث ضجة برقصها مع زوجها الفلسطيني احتفالاً بعيدها الـ47

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب &#34;باب الحارة&#34;؟

لماذا اعتذرت صباح الجزائري بسبب "باب الحارة"؟

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

طالبوا بطردها من السعودية.. نجمة مغربية ترقص وتكشف ملابسها الداخلية

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

مي العيدان تصدم الجمهور بتحقير مُمثل ووصفه بأبشع الكلمات بسبب عادل إمام

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

شمس الكويتية تشعل مواقع التواصل.. ماذا طلبت أن يفعلوا بصورتها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

سما المصري تثير الجدل بإجابتها.. هل إعترفت بوجود فيديوهات إباحية لها؟

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: &#34;عيانة بموت&#34;

فيفي عبده تنشر آيات من القرآن الكريم وتطلب الدعاء: "عيانة بموت"

عربي

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

مصر تعلن ارتفاع عدد ضحاياها بمجزرة نيوزيلندا.. وتحدد هوياتهم

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة

ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة