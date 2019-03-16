فتح: اجتماع الفصائل بغزة يعكس حرص ومسؤولية وطنية عالية



وشددت فتح على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات لحماية المنجزات الوطنية ووضع تصورات مشتركة للتعامل مع الوضع.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح: "إن اجتماع الفصائل في قطاع غزة ظهر اليوم يعكس حرصا ومسؤولية وطنية عالية".وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف ابو سيف وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن الاجتماع الذى دعا له الرفاق في الحبهة الشعبية وتم في مكتبهم ليؤكد على التزام الفصائل تجاه مصالح شعبنا وحرصها على الوقوف الي جانبه".وأضاف البيان: "من المؤكد ان الحالة الوطنية بحاجة لتكاتف الجهود من اجل العبور بشعبنا نحو بر الامان. ما جرى اليوم يكشف هذا الادراك بالمسؤولية من قبل المشاركين ويعزز التضامن الوطني في اسناد مطالب الجماهير".