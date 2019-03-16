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الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا

الخارجية الأردنية تعلن ارتفاع عدد قتلى مواطنيها بهجوم نيوزيلندا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية، أن عدد القتلى الأردنيين جراء الهجوم على مسجد في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة.

وأكد مدير مركز عمليات وزارة الخارجية، السفير سفيان القضاة في بيان إن "عدد الأردنيين الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا ارتفع إلى ثلاثة شهداء بعد وفاة أحد المصابين وأنه تم إبلاغ ذويه"، وفقًا لوكالة (بترا).

وأضاف سفيان أن "مدير إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة السفير عاهد سويدات غادر المملكة أمس متوجها إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزيلندية حول الحادث ولضمان تلقي المصابين الرعاية الصحية الكاملة ولمتابعة والتحقيقات هناك".

وكانت الخارجية الأردنية، أعلنت مساء أمس مقتل إردنيين اثنين وإصابة ثمانية آخرين في الاعتداء الإرهابي.

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