منظومة "إس-400" تبدأ المناوبة القتالية في كالينينغراد

رام الله - دنيا الوطنبدأت منظومة الدفاع الجوي (إس-400) الجديدة المناوبة القتالية في مقاطعة كالينينغراد.وأعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، أن منظومات الدفاع الجوي (إس-400) وصلت من حقل الاختبار كابوستين يار إلى مقاطعة كالينينغراد لتبدأ المناوبة القتالية بعد أن أطلقت الصواريخ بنجاح.وقد وصلت المنظومات إلى مقاطعة كالينينغراد بطلب من وزارة الدفاع الروسية في بداية آذار/ مارس، وهي الآن ستحمي المنطقة الغربية القصوى من روسيا.يشار إلى أن منظومة (إس-400)، تستطيع ضرب الأهداف الجوية الفضائية، وهي في الخدمة منذ عام 2007، وكل منظومة قادرة على ضرب 36 هدف في آن واحد على بعد يصل إلى 400 كيلومتر.