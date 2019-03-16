منظومة "إس-400" تبدأ المناوبة القتالية في كالينينغراد
رام الله - دنيا الوطن
بدأت منظومة الدفاع الجوي (إس-400) الجديدة المناوبة القتالية في مقاطعة كالينينغراد.
وأعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، أن منظومات الدفاع الجوي (إس-400) وصلت من حقل الاختبار كابوستين يار إلى مقاطعة كالينينغراد لتبدأ المناوبة القتالية بعد أن أطلقت الصواريخ بنجاح.
وقد وصلت المنظومات إلى مقاطعة كالينينغراد بطلب من وزارة الدفاع الروسية في بداية آذار/ مارس، وهي الآن ستحمي المنطقة الغربية القصوى من روسيا.
يشار إلى أن منظومة (إس-400)، تستطيع ضرب الأهداف الجوية الفضائية، وهي في الخدمة منذ عام 2007، وكل منظومة قادرة على ضرب 36 هدف في آن واحد على بعد يصل إلى 400 كيلومتر.
بدأت منظومة الدفاع الجوي (إس-400) الجديدة المناوبة القتالية في مقاطعة كالينينغراد.
وأعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البلطيق، أن منظومات الدفاع الجوي (إس-400) وصلت من حقل الاختبار كابوستين يار إلى مقاطعة كالينينغراد لتبدأ المناوبة القتالية بعد أن أطلقت الصواريخ بنجاح.
وقد وصلت المنظومات إلى مقاطعة كالينينغراد بطلب من وزارة الدفاع الروسية في بداية آذار/ مارس، وهي الآن ستحمي المنطقة الغربية القصوى من روسيا.
يشار إلى أن منظومة (إس-400)، تستطيع ضرب الأهداف الجوية الفضائية، وهي في الخدمة منذ عام 2007، وكل منظومة قادرة على ضرب 36 هدف في آن واحد على بعد يصل إلى 400 كيلومتر.
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