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إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات

إعلان تشكيل الحكومة الجزائرية خلال ساعات
رام الله - دنيا الوطن
أكد نور الدين لعراجي، رئيس تحرير جريدة "الشعب" الجزائرية، إن الشعب الجزائري منح العالم درسا جديدا في التظاهرات السلمية.

وقال، وفق ما نقلت (سبوتنيك)، إن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل الحكومة بشكل كامل، كما كشف عن جلسات خاصة عقدت بالأمس، الجمعة، 15 آذار/ مارس، لبعض القيادات مع أطراف من الدولة، لبحث تشكيل الحكومة التي يرأسها الوزيرنور الدين بدوي المكلف منذ أسبوع.

وأوضح أن الحكومة ستشمل بعض الشخصيات التي كانت وراء الحراك السياسي، ومنهم بعض الشخصيات الوطنية، حيث تضم الحكومة الجديدة، أطباء وأساتذة جامعة وشخصيات غير حزبية وإعلامية وشخصيات من المجتمع المدني.

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