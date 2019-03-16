دولي

"مرحباً أخي" تتحول لهاشتاج عالمي.. آخر جملة قالها أحد ضحايا هجوم مسجد نيوزيلندا

"مرحباً أخي" تتحول لهاشتاج عالمي.. آخر جملة قالها أحد ضحايا هجوم مسجد نيوزيلندا
خاص دنيا الوطن
"لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك"، آية في سورة المائدة في القرآن الكريم، كانت أكثر ما تم كتابته في هاشتاج عالمي حمل  جُملة بريئة من أحد ضحايا مجزرة المسجدين في نيوزيلاندا.

HelloBrother ("مرحبا أخي)"، عبارة لم ينتبه إليها الكثيرين، استقبل بها مُسلم أفغاني قاتله الأسترالي برينتون تارانت، قبل أن يُفاجئه بوابل من الرصاص داخل مسجد النور في  مدينة كرايست تشيرتس، وأرداه قتيلاً.

فانتشرت عبارته كوسم حقق الوسم الأعلى على تويتر، فكتب Jef Cauwenberghs‏   : " حان الوقت لقصة شخصية صغيرة في عام 2017 ، عندما كنت أقوم بأول سنة ماجستير في الأنثروبولوجيا ، أمضيت نصف عام من العمل الميداني في مسجد طلابي محلي في مدينة لوفين"، ونشر صورة حميمية له مع المسلمين أثناء تواجده في المسجد.

ونشر تركي أحمد صورة علق عليها: " صورة مثيرة للإعجاب ، بريطاني يقف أمام مسجد مع لوحة كتب عليها "أصدقائي ، سأحرس الباب أثناء صلاتك".

وقال مستخدم يدعي جوتكس أن الضحية يدعى داود نبي، وهو لاجئ أفغاني عمره 71 عاماً، ونشر صورته وهو يحمل طفلة صغيرة لم يُذكر ما العلاقة التي تربطهما.

أما المستخدم جاتو فواسى نفسه قائلاً: "الله يريدك أن تكون في مكان أفضل، لا يستطيع الإرهابيون الوصول إليه".

ونشر آخر صورة الطفل آلان الذي غرق أثناء اللجوء مع صورة أحد ضحايا المسجد مُعلقاً: "لماذا نحن فقط؟".

يُذكر أن العملية الإرهابية استهدفت مسجدين في نيوزيلندا وخلفت مقتل وإصابة العشرات بعدما اقتحم أسترالي يدعى، برينتون هاريسون تارانت، يبلغ من العمر 28 عاما مسجدين في مدينةكرايست تشيرتش، خلال صلاة الجمعة، ثم شرع في إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين، مخلفا مقتل 49 شخصا وإصابة العشرات.















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