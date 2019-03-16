أرباح "أوريدو" تجاوزت 100 مليون دولار العام الماضي‎

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتعقدت شركة (أوريدو)، الخميس، اجتماع الهيئة العامة الثامن العادي للشركة، حيث تم استعراض أهم إنجازات الشركة في العام المنصرم، حيث تجاوزت أربحها 100 مليون دولار.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (أوريدو)، ضرغام مرعي لـ"دنيا الوطن": إن عام 2018 كان عام النجاحات للشركة، وقد تجاوزت أرباحها 100 مليون دولار، حيث بدأ العام بتوسع كبير على قاعدة المشتركين في غزة، وكما نجحت الشركة في الحصول على حصة سوقية كبيرة خلال وقت قصير جداً، من خلال العروض المتميزة والخدمة المتميزة، والأسعار التي تتناسب مع واقع المواطن الفلسطيني.واضاف مرعي، أن المنافسة شيء جيد، فقد استطاعنا كسر الاحتكار في غزة بعد 18 عاما، وحررنا سوق الاتصالات فيها، ليحصل المواطن الفلسطيني في غزة أخيراً على ما يستحقه، وهو خدمة اتصالات متميزة بسعر مناسب، وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإطلاق خدمات الجيل الثالث، ونجحت نجاحاً كبيراً فيها.وأكد مرعي، أن كل هذه النجاحات، انعكست بالطبع على الأداء التجاري والمالي للشركة، فقد حصل نمو كبير على الإيرادات لتزيد عن 100 مليون دولار، إضافة إلى توسع كبير في قاعدة المشتركين؛ لتصل ما يقارب مليون و300 ألف مشترك.وأشار مرعي، إلى أن الشركة تأمل أن يكون العام الحالي عام نجاح كسابقه، وأن تنجح الشركة في تحقيق توسع أكبر على قاعدة المشتركين، وتوسع أكبر في خدمة الجيل الثالث في الضفة.