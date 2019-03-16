القناة 13 الإسرائيلية: حماس خططت لضرب (تل أبيب) بشكل محكم

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 13 الإسرائيلية، صباح السبت، بأن إطلاق الصواريخ على (تل أبيب) لم يكن عن طريق الخطأ، وقد تم التخطيط له بعناية.وقالت القناة: "إن توقيت إطلاق الصواريخ وقت اجتماع قيادة حركة حماس مع الوفد المصري كان مقصوداً، الواضح بأن ذلك لم يتم عن طريق الخطأ رغم ادعاءات ذلك".وأشارت إلى أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار أدرك أن الوقت قد حان للضغط أكثر على إسرائيل مع اقتراب الانتخابات.وذكرت أن كل شيء في شمال قطاع غزة كان جاهزًا للإطلاق، وانتظرت حماس دخول الوفد المصري، وبدأ الاجتماع وتسلم الرد الإسرائيلي، ثم حدث ذلك.وقالت القناة: "لأول مرة منذ حرب الاخيرة على قطاع غزة 2014، دوّت صفارات الإنذار في (غوش دان)، وكأن حماس تقول: هذه هي الطريقة التي نتفاوض بها".وختمت القناة بالقول: "إن إطلاق الصواريخ كان تتويجاً لسلسلة الفعاليات التي قامت بها حماس من، مظاهرات، وإطلاق الطائرات الورقية، والبالونات الحارقة، وإلقاء العبوات المتفجرة، وتفعيل وحدات الإرباك الليلي، كل هذه التحركات جزء من تصعيد محسوب يهدف إلى وضع مشكلة غزة في الوسط دون أن تؤدي إلى الحرب".