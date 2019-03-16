فصائل بغزة: ندعم الحراك ومطالبه وعلى حماس الاعتذار وسحب الأجهزة الأمنية من الشوارع

رام الله - دنيا الوطندعت فصائل وقوى فلسطينية، اليوم السبت، الجهات المسؤولة في قطاع غزة، لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدّرة، وتعمل على توفيرها وتصدير الفائض عن حاجة السوق في إطار ضبط الأسعار.ودعت الفصائل وهي: "حركة فتح، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا، وجبهة التحرير العربية، اضافة لجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، والجبهة الشعبية- القيادة العامة"، لتحديد سقف أسعار الخضار المُصدّرة في السوق المحلي، ووقف حملات الجباية، المرور، الترخيص ، وغيرهم، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد في غزة.وقالت الفصائل: "إنه باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد اهم مسبباته ندعو في القوى الأخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة، واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".وأكدت هذه الفصائل، أنه احترامنا المُطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس ونؤكد على إدانتنا لكل أشكال القمع، داعية حركة حماس والمسؤولين بغزة إلى سحب الأجهزة الأمنية، والمسلحين من الشوارع، والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير.ودعت كذلك، لـ"محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين"، كما دعت حركة حماس للاعتذار عن هذه المسلكيات والاعتداءات.وأعلنت الفصائل، عن تأييدها ودعمها للشباب الفلسطيني، والمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات الاستخدام والشيطنة، كما دعا المجتمعون لدعم مطالب الحراك وحماية مطالبه العادلة.