النونو: أعمال الشغب تقودها أجهزة أمنية لأهداف سياسية لا علاقة لها بالجماهير

رام الله - دنيا الوطنتحدّث طاهر النونو، القيادي في حركة حماس، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، عن المسيرات التي شهدها قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المتدهور.ووصف النونو في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، المسيرات التي تخرج في القطاع بأنها "أعمال الشغب تقودها أجهزة أمنية لأهداف سياسية لا علاقة لها بالجماهير ومطالبهم".وكان النونو قال أمس: "إن فرض العقوبات وقطع لقمة العيش، وتعزيز الحصار، ودفع المتظاهرين وقود لثأر لن يتم بإذن الله".وأضاف: "أن كلمات حق أريد بها باطل، من حق الناس حياة كريمة، ولكن الضحايا لا يقتل بعضهم بعضاً بل يتكاتفون أمام وضد الجلاد".وكان نُشطاء وجهوا دعوات للجماهير في قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج في تظاهرات يوم الخميس 14 آذار/ مارس، احتجاجًا على تأزّم الوضع السياسي الفلسطيني، واستمرار الانقسام، وتداعياته وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.