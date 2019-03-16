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شؤون فلسطينية

الشيخ يكشف حقيقة لقاء جمعه ومسؤول إسرائيلي حول الوضع بغزة

الشيخ يكشف حقيقة لقاء جمعه ومسؤول إسرائيلي حول الوضع بغزة
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم السبت، حقيقة عقد لقاء جمعه ومنسق حكومة الاحتلال حول الوضع في قطاع غزة.

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "ردّاً على ما تم تداوله من قبل قناة (أمد)، الوزير حسين الشيخ، ينفي حدوث لقاء مع منسق سلطات الاحتلال لمناقشة أحداث غزة".

وكانت بعض وسائل الإعلام، قالت اليوم: إن الشيخ عقد اجتماعاً مع منسق الحكومة الإسرائيلية، وناقش معه الوضع في قطاع غزة، في ظل المسيرات التي يشهدها، والمطالبة بوقف الضرائب على المواطنين والتجار، وحل مشكلة الفقر والبطالة.

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