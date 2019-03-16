الشيخ يكشف حقيقة لقاء جمعه ومسؤول إسرائيلي حول الوضع بغزة

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم السبت، حقيقة عقد لقاء جمعه ومنسق حكومة الاحتلال حول الوضع في قطاع غزة.





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "ردّاً على ما تم تداوله من قبل قناة (أمد)، الوزير حسين الشيخ، ينفي حدوث لقاء مع منسق سلطات الاحتلال لمناقشة أحداث غزة".





وكانت بعض وسائل الإعلام، قالت اليوم: إن الشيخ عقد اجتماعاً مع منسق الحكومة الإسرائيلية، وناقش معه الوضع في قطاع غزة، في ظل المسيرات التي يشهدها، والمطالبة بوقف الضرائب على المواطنين والتجار، وحل مشكلة الفقر والبطالة.





رام الله - دنيا الوطن