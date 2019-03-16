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شؤون فلسطينية

اشتية يبدأ مشاوراته مع الفصائل الفلسطينية تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة

اشتية يبدأ مشاوراته مع الفصائل الفلسطينية تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية والرئيس محمود عباس
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، د. محمد اشتية، مشاوراته مع الفصائل الفلسطينية، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلمت "دنيا الوطن" أن اشتية عقد مباحثات يوم الخميس الماضي، مع وفد من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في رام الله، حيث عرض على الحزب الانضمام للحكومة.

وقالت عضو المكتب السياسي لحزب (فدا) سهام البرغوثي في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن الاجتماع كان مثمراً وطرح اشتية رؤيته حول تشكيل الحكومة، من خلال الحوار مع الفصائل والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لأنه يَعتبرُ الحكومة حكومة الكل الفلسطيني، وهي حكومة سياسية.

وأضافت البرغوثي: أن أولويات اشتية وفق اجتماعه مع (فدا) إنهاء الانقسام وتعزيز صمود المواطنين، وإنهاء معاناة الأهل في غزة، وفق السياسات التي سيتبعها الفترة المقبلة.

ورأت (فدا) وفق البرغوثي، أن الحوار كان جيداً فيما طرحت أسئلة حول الحكومة، معربة أن أملها بأن تصل إليها إجابات حول هذه الأسئلة، فيما يتعلق بكيفية إنهاء الانقسام.

وقال عضو المكتب السياسي لـ (فدا):  اشتية أكد أهمية إجراء انتخابات تشريعية، فيما كان ردنا بأن الأولوية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وأيضاً كيفية التعامل مع الأهل في غزة، في ظل الوضع بالقطاع حالياً.

ووفق البرغوثي، فإن اشتية كان أمله كبير في أن تشارك (فدا) بالحكومة، ولكن كان رد الأخيرة بأنها ستكشف عن موقفها بعد الإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها خلال الاجتماع.

وأكدت أن اجتماعاً سيعقده المكتب السياسي لـ (فدا) هذا الأسبوع، وستعلن الموقف النهائي من المشاركة في الحكومة عن عدمها.

من جهته، أكد الأمين لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني في تصريحات لـ "دنيا الوطن" أن من المتوقع أن تعقد الجبهة اجتماعاً مع اشتية هذا الأسبوع، فيما قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، تيسير محيسين، أن حزبه شكّل وفده الذي سيلتقي مع اشتية، تمهيداً للإعلان عن موعد الاجتماع.

يشار إلى أن جبهة النضال الشعبي، أعلنت موافقتها للمشاركة في الحكومة، قبل أن يتم تكليف اشتية رئيساً للوزراء، بينما لم يعلن حزب الشعب موقفه بعد، حول المشاركة في هذه الحكومة.

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