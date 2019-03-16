دولي

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتضامن مع ذوي ضحايا المسجدين بالحجاب

رئيسة وزراء نيوزيلندا تتضامن مع ذوي ضحايا المسجدين بالحجاب
جاسيندا أرديرن
رام الله - دنيا الوطن
ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الحجاب خلال زيارتها اليوم مركز "كانتربري" للاجئين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

ووصلت أرديرن اليوم السبت إلى مدينة كرايست تشيرش التي شهدت الهجوم الإرهابي يوم أمس على المسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.

وفي حديثها أعربت رئيسة الوزراء عن "تعاطفها وحبها لكل المجتمعات المسلمة".

وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن ضحاياها بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليا وإصابة العشرات على يد متطرف أسترالي.




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