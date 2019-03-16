شؤون فلسطينية

حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال

حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال
حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
واصلت حركة حماس، اليوم السبت، تصريحاتها حول الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة، محمّلة السلطة الفلسطينية المسؤولية. 

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تغريدة عبر (تويتر): إن "استمرار فريق السلطة في رام الله في سياسة تجويع أهالي قطاع غزة، عبر مواصلة العقوبات، تتقاطع بالتمام مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع". 

وتابع: "عقوبات السلطة ضد القطاع، هي جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية، ودليل إضافي على إصرار فريق السلطة في رام الله على إضعاف الجبهة الداخلية".


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