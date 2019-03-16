حماس: استمرار السلطة في سياسة تجويع أهالي غزة يتقاطع مع حصار الاحتلال





وتابع: "عقوبات السلطة ضد القطاع، هي جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية، ودليل إضافي على إصرار فريق السلطة في رام الله على إضعاف الجبهة الداخلية".

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تغريدة عبر (تويتر): إن "استمرار فريق السلطة في رام الله في سياسة تجويع أهالي قطاع غزة، عبر مواصلة العقوبات، تتقاطع بالتمام مع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع".