



ووصف رئيس الوزراء الأسترالي المهاجم، بأنه يميني متطرف.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة، حسب ما نقلت قناة (العربية).وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال: إن مذبحة نيوزيلندا "جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة"، كما نقلت قناة (العربية) الإخبارية.وأدى الهجوم على المسجديْن في نيوزلندا إلى مقتل 49 مسلماً، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحٍ أسترالي.