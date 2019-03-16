ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة، حسب ما نقلت قناة (العربية).
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال: إن مذبحة نيوزيلندا "جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة"، كما نقلت قناة (العربية) الإخبارية.
وأدى الهجوم على المسجديْن في نيوزلندا إلى مقتل 49 مسلماً، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحٍ أسترالي.
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إلى أربعة، حسب ما نقلت قناة (العربية).
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قال: إن مذبحة نيوزيلندا "جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة"، كما نقلت قناة (العربية) الإخبارية.
وأدى الهجوم على المسجديْن في نيوزلندا إلى مقتل 49 مسلماً، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلحٍ أسترالي.
ووصف رئيس الوزراء الأسترالي المهاجم، بأنه يميني متطرف.
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